Про це в коментарі Укрінформу сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", - сказав Юсов.

Він зауважив, що всі найкращі резерви армії РФ вже були використані на війні.

"Зараз воює вже не той склад армії, який був на початку вторгнення, і те, що перекидають ці резерви на Бахмутський напрямок, значить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту. І це так само один із здобутків українських оборонців", - сказав Юсов.

Він додав, що зимовий наступ Росії звівся до безрезультатних операцій на кількох напрямках.

"Ми бачимо абсолютно провальну для російських окупантів кампанію по Бахмуту. Зрештою, стояли перед ними чергові завдання після багатьох провалів - до кінця березня окупувати український Донбас. Це не вийшло і було провалено. До 9 травня окупувати Бахмут - зараз ми бачимо, що ситуація складається іншим чином, коли представники окупантів публічно говорять про те, що їм доводиться відступати", - сказав Юсов.