Оприлюднені розмови Сівковича з Кулінічем. Кажуть, що писали не наші, немає у нас таких можливостей начебто. Кажуть, що партнери допомогли.

Якщо ви слухали ті розмови, то, впевнена, у вас теж волосся дибки стало. Розмови шокують.

Хоча ще минулого року британці (медіа про це писали) обіцяли оприлюднити імена кротів в ОП. І всі, хто більш-менш аналізував українську політику, не мали сумніву, що на верхніх щаблях влади щільні ряди кремлівських агентів.

І тут — навідліг, — розмова "куратора" Сівковича, який дає "завдання" не останньому співробітнику СБУ Кулінічу зайнятися призначенням Наумова на посаду першого (!) заступника голови СБУ замість Баранецького. І Наумова призначають, розумієте?!

52-річний Руслан Баранецький був першим заступником і керівником Антитерористичного центру при СБУ до 26 липня 2021 року.

До речі, генерал-майор Баранецький був одним з керівників зірваної операції "Авеню" з затримання групи небезпечних російських бойовиків з групи "Вагнера". Як прекрасно тасується колода…

До речі, генерал-майор Баранецький був одним з керівників зірваної операції "Авеню" з затримання групи небезпечних російських бойовиків з групи "Вагнера".

Як прекрасно тасується колода…

Звільнення Баранецького лобіювала ФСБ. Вона ж керувала й іншими звільненнями-призначеннями. У 2021 році, прикиньте! Сівкович тут у нас розставляв кадри, контролював цих людей.

Наумова затримали у Сербії. За відмивання грошей. Зараз його там судять.

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Кулініч до березня минулого року очолював управління СБУ по АР Крим, яке базувалось в Херсоні. На посаду він потрапив лише 21 жовтня 2020 року. Був призначений указом Зеленського. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, обіймаючи посади в інших держорганах. Але — вишенька на торті, — Кулініч є випускником академії ФСБ РФ.

А що Баканов? Давній друг президента. Того самого президента, який активно засуджував кумівство при владі, а натомість пів кварталу влаштував на високі посади.

"24 лютого я був учасником наради, яка відбувалася у президента. Я безпосередньо бачив практично всіх керівників центральних органів державної влади, які перебували або на робочих місцях, або на прямому зв’язку з президентом. Єдина людина, якої не бачив, – це Іван Баканов", – розповідав у розмові з НВ народний депутат Сергій Рахманін.

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Баканова звільнили за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України "Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

Кримінальних справ немає, розумієте? Кажуть, Баканов себе прекрасно почуває і ходить качатися в спортзал. Хоча, міг вже і чкурнути кудись

Кримінальних справ немає, розумієте? Кажуть, Баканов себе прекрасно почуває і ходить качатися в спортзал. Хоча, міг вже і чкурнути кудись.

Тому і були всі плани відомі ворогам. Тому і зайшли вони без заморочок. Тому і везли з собою парадну форму.

Якщо така хє*ня творилась в СБУ, то уявіть собі, що відбувалось в менш закритих структурах. В ОП, наприклад. Татаров, наприклад.

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Я так розумію, що феесбешних консерв тут до фіга і досі?

І всі ці незрозумілі рокіровки перед самою війною, як то залишити Гостомель і кинути його захищати строковиків 19 років, то не просто недбалість, а план? Як і тріумфальне захоплення півдня. Як і здача Маріуполю? За Бахмут б‘ються вже який місяць, а Маріуполь став досить швидко братською могилою для великої кількості наших людей...

Але про все це нам не розкажуть в єдиному марафоні. Нам будуть вливати лайно про найвеличнішого, якого обвели, як дурня, навкруги пальця. Хоча, ні, це нас обвели, коли ми, за чужим сценарієм, його обрали.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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