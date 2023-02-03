Бах у Бахмут не збирається: У МОК відреагували на запрошення від Зеленського
У Міжнародному олімпійському комітеті відреагували на запрошення Томаса Баха в Бахмут
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
"Президент МОК відвідав Україну влітку 2022 року на запрошення НОК. Під час цього візиту він зустрівся зі спортсменами, які постраждали від війни, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для великого обговорення. Після цього візиту вони також обмінялися номерами телефонів. Наразі планів щодо нового візиту в Україну немає, - сказано в повідомленні.
- 27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю та запросив Томаса Баха у Бахмут.
- Очільник МОК Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ.
- 1 лютого у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що дотримуватимуться санкцій проти російських та білоруських спортсменів, що були затверджені в грудні 2022 року.
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