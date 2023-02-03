Бах у Бахмут не збирається: У МОК відреагували на запрошення від Зеленського

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

"Президент МОК відвідав Україну влітку 2022 року на запрошення НОК. Під час цього візиту він зустрівся зі спортсменами, які постраждали від війни, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для великого обговорення. Після цього візиту вони також обмінялися номерами телефонів. Наразі планів щодо нового візиту в Україну немає, - сказано в повідомленні.