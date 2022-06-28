Бахмут залишається пріоритетним напрямком для окупантів, місто може стати "ключем" до Лисичанська, - голова Сєверодонецької РВА
Голова Сєверодонецької РВА Роман Власенко переконаний, окупанти зараз активно працюють над Бахмутом та Лисичанськом
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Бахмут залишається пріоритетним напрямком для росіян. Окупанти по багатьох напрямках від Попасної, Миколаївки й від Світлодарки намагаються штурмувати Бахмут. Фактично саме Бахмут буде ключем до Лисичанська сьогодні. Тож увагу необхідно приділяти й Бахмуту, і дорозі між Бахмутом, і Лисичанськом, і безпосередньо - Лисичанську", - сказав він.
Власенко зауважив, що станом на зараз росіяни штурмують автодорогу Лисичанськ-Бахмут та околиці Лисичанська.
"Також окупанти працюють у вигляді ДРГ форсувати Сіверський Донець в районі Білогорівки та Привілля, тому там так званий "третій фронт", - розповів він.
Власенко додав, що Бахмут та Лисичанськ зараз є основними точками протистоянь.
"Клаптик землі, який залишився від Луганщини, клаптик землі між Донцем та дорогою Бахмут-Лисичанськ - наразі це найгарячіша точка в цьому протистоянні", - зазначив Власенко.
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