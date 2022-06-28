Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Бахмут залишається пріоритетним напрямком для росіян. Окупанти по багатьох напрямках від Попасної, Миколаївки й від Світлодарки намагаються штурмувати Бахмут. Фактично саме Бахмут буде ключем до Лисичанська сьогодні. Тож увагу необхідно приділяти й Бахмуту, і дорозі між Бахмутом, і Лисичанськом, і безпосередньо - Лисичанську", - сказав він.



Власенко зауважив, що станом на зараз росіяни штурмують автодорогу Лисичанськ-Бахмут та околиці Лисичанська.



"Також окупанти працюють у вигляді ДРГ форсувати Сіверський Донець в районі Білогорівки та Привілля, тому там так званий "третій фронт", - розповів він.



Власенко додав, що Бахмут та Лисичанськ зараз є основними точками протистоянь.



"Клаптик землі, який залишився від Луганщини, клаптик землі між Донцем та дорогою Бахмут-Лисичанськ - наразі це найгарячіша точка в цьому протистоянні", - зазначив Власенко.

Росія в Лисичанську 27 червня обстріляла людей, що прийшли по питну воду, восьмеро мирних мешканців загинуло, в тому числі - дитина



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