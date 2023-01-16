От згоден з представниками Європейської солідарності по суті. Ба, більше: бачу проблему куди серйознішу, ніж просто "не впустили Петра Порошенка на ПАРЄ", але абсолютно не згоден за формою.

Ну це якийсь піз**ц, панове.

А до чого тут Павло Бакунець в ролі клоуна? Про що це взагалі? Нафіга це постити? Нафіга на цьому акцентувати?

Кожен, хто відкриє елементарну вікіпедію чи сайт ВР побачить, що Павло Бакунець (народний депутат, делегований Самопоміччю, який став членом ригівсько-кешового недобитку "Довіра") до депутатства працював міським головою міста Яворів на Львівщині, а ще 2 роки перед цим виконував обов'язки міського голови. Тобто, 6 років людина відпрацювала на досить серйозній посаді, керуючи цілим містом.

Павло Бакунець (народний депутат, делегований Самопоміччю, який став членом ригівсько-кешового недобитку "Довіра") до депутатства працював міським головою міста Яворів на Львівщині, а ще 2 роки перед цим виконував обов'язки міського голови. Тобто, 6 років людина відпрацювала на досить серйозній посаді, керуючи цілим містом

То до чого тут ці фотки з клоуном? Ну працював, заробляв гроші в якісь студентські часи. Що в цьому поганого?

Я, приміром, досі пам'ятаю, як бувши студентами, ми з одногрупником втекли з пар, щоб заробити трохи грошей перевезенням плитки. Тобто, ми мали завантажити її в авто і розвантажити. І я досі пам'ятаю, як ми смішно ховались від нашого викладача, який, за збігом обставин, жив в тому самому будинку, де ми розвантажували плитку, і повертався додому з лекцій, з яких ми втекли.

І що, я тепер маю соромитись цього? Соромитись, що хтось мене колись міг побачити у ролі некваліфікованого робочого, який не хотів брати гроші в батьків і вирішив їх заробляти сам?

Поясніть, до чого тут тамада? Ну, заробляв чувак так, але іншому житті, бувши студентом. Заробляв, не крав. Якби він перейшов в нардепи з цієї ролі — ок, претензії законні. А в такому ракурсі це до чого тут взагалі?

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Поясніть, до чого тут тамада? Ну, заробляв чувак так, але іншому житті, бувши студентом. Заробляв, не крав.

Якби він перейшов в нардепи з цієї ролі — ок, претензії законні. А в такому ракурсі це до чого тут взагалі?

Якщо вже говорити про якісь персональні претензії до цього пана, то вони полягають в політичній "принциповості", коли партія Самопоміч і їх лідер розказує про "нову силу" і "боротьбу з корупцією", а потім її члени об'єднуються з зашквареними ригівськими тушками за "капусту".

Якщо вже тягати костюм клоуна, то тільки в тому контексті, щоб звірити приріст бабла в чувака, який не мав грошей і працював за дрібний кеш, потім був чиновником (теж не мав мати бабла)... і порівняти з тим, що є зараз, і що буде, коли його каденція закінчиться.

Ну і з вирішальною роллю Порошенка в ПАРЄ — це теж не в тему.

В контексті впливу на війну ПАРЄ — це мертва організація. І навіть якби вона щось прийняла, Росія відмовиться це виконувати. Це вже проходили не раз. Тому від присутності чи виступу Порошенка, чи Бакунця, чи Зеленського, чи Байдена, чи Папи Римського ніфіга не зміниться.

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Тут проблема, я б сказав навіть катастрофа, в іншому. І це інше випливає з функцій, статусу, суті роботи народного депутата і якості фактичного складу Верховної ради.

Бо народний депутат України покликаний виконувати 2 основні функції (ні, не бабло пиляти й на ток-шоу виступати) - працювати над законами та представляти державу, в тому числі закордоном, лобіюючи її інтереси.

Якби ми обрали достойну адекватну владу, то з часу, коли про напад стало відомо, народні депутати всі до одного мали бути закордоном. Приїхали додому, поцілували дітей і дружин/чоловіків, прийняли бюджет і знову туди, щоб говорити з політиками про допомогу, з бізнесом про технології та виробництво/ремонт техніки, з суспільствами держав-партнерів про те, чому важливо допомагати Україні

І якби ми обрали достойну адекватну владу, то з часу, коли про напад стало відомо, народні депутати всі до одного мали бути закордоном. Приїхали додому, поцілували дітей і дружин/чоловіків, прийняли бюджет і знову туди, щоб говорити з політиками про допомогу, з бізнесом про технології та виробництво/ремонт техніки, з суспільствами держав-партнерів про те, чому важливо допомагати Україні.

І якби в нас був достойний президент, який дійсно дбає про країну, а не пиз**ть пафосну х**ню раз на рік, а робить протилежне, то він би сам покликав Порошенка і сам би його попросив допомогти:

"Петре Олексійовичу, досить вже купляти якісь генератори для Троєщини, це функція уряду, як і забезпечення фронту спартанами й т.д. Їдь, Петре Олексійовичу, брате, в Болгарію, бо там п**ц російська пропаганда і проросійські сили роблять. Ви знаєте болгарську, поговоріть з політиками, суспільством, спробуйте змінити політичне середовище і громадську думку на наш бік, це важливо для нас. Поїдь, Петре Олексійовичу, у Швейцарію, там чомусь блокують для нас танки, й у Хорватію, бо там президент-п**р, спробуй його переламати".

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Ми маємо дрібних закомплексованих людей, які замість вищеописаного, попри пафосні заяви, шкодять державним інтересам, навіть в дрібних нікчемних речах, як то "вєлєно не пущать в ПАРЄ!". І саме це катастрофа, а не те, що Павло Бакунець, бувши студентом, був тамадою

І Петро Олексійович би поїхав. І Петро Олексійович був би ефективним. І його допомога була б куди більшою, ніж тих пару спартанів, придбаних за власні кошти.

І, зважаючи на той "склад професіоналів", який ми собі набирали у 2019, Петро Олексійович один з небагатьох, хто б міг це робити добре.

Але ми маємо дрібних закомплексованих людей, які замість вищеописаного, попри пафосні заяви, шкодять державним інтересам, навіть в дрібних нікчемних речах, як то "вєлєно не пущать в ПАРЄ!".

І саме це катастрофа, а не те, що Павло Бакунець, бувши студентом, був тамадою.

Джерело

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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