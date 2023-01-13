Рікард Йозвяк (журналіст, який написав про те що ЄС не накладає санкції на "Білоруську РСР" на прохання України) - це саме той журналіст, які останні 9 років (може, й більше, але до того я за ним не слідкував) повідомляв українцям хороші та погані новини щодо асоціації з ЄС, безвізу, санкцій тощо.

Ото "ой бля, знову не прийняли безвіз", "ура, безвіз!!!", та вся марудна робота "четвертий пакет санкцій проти Росії продовжили ще на пів року" - це все спочатку з'являлося в його твіттер-акаунті, потім в усіх іноземних та українських ЗМІ з посиланням на його акаунт, а вже потім в офіційних джерелах ЄС.

Тому це не просто респектабельне джерело інформації, це абсолютно вірогідне джерело інформації про події в інститутах ЄС з рівнем певності 100%.

Тому коли якийсь чиновницький щур, який не може піднятись з повзаючого стану без команди зверху, перекреслює твіт Рікарда і пише "Фейк" - це, звісно, трешняк.

Але не про це мова.

Мова про те, що більшість людей, які мають стосунок до політики, журналістики та "суспільного лідерства", це все прекрасно знають (до звичайних юзерів претензій не маю) і прекрасно усвідомлюють, що написане Рікардом про прохання не вводити санкції для білоруського співагресора відповідає дійсності.

І що? І нічого.

Ніякої реакції.

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Так, ніби це нормально, так має бути, що люди, які винуваті в катуваннях, розстрілах, ґвалтуваннях тисяч жителів Київщини, Чернігівщини, Житомирщини уникають відповідальності за ініціативою тих, хто сльозливо пез**ть про перемогу в новорічну ніч

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Так, ніби це нормально, так має бути, що люди, які винуваті в катуваннях, розстрілах, ґвалтуваннях тисяч жителів Київщини, Чернігівщини, Житомирщини уникають відповідальності за ініціативою тих, хто сльозливо пез**ть про перемогу в новорічну ніч.

Цьому є хоч якесь пояснення? Хоч якесь виправдання?

Скільки ще життів дітей, розстріляних в спину чоловіків зі зв'язаними руками, зґвалтованих дочок, жінок, сестер вони спільно (ті, хто вчиняє злочини, й ті, хто дозволяє їм вчиняти, і відмазує злочинців) мають забрати, щоб люди почали розставляти життєві пріоритети так, як вони мають стояти в здорової людини з інстинктом самозбереження?

Ладно, аналогічну ху*ню про Абрамовича (путінського гаманця) виправдовували його участю в "переговорному процесі в статусі організатора", а це чим? Чим пояснити прохання не карати винуватців у смертях, які зараз проводять чергові "навчання", що невідомо як закінчаться?

От і ставлю запитання, — в повітря, в пустоту: скільки ще життів дітей, розстріляних в спину чоловіків зі зв'язаними руками, зґвалтованих дочок, жінок, сестер вони спільно (ті, хто вчиняє злочини, й ті, хто дозволяє їм вчиняти, і відмазує злочинців) мають забрати, щоб люди почали розставляти життєві пріоритети так, як вони мають стояти в здорової людини з інстинктом самозбереження?

Джерело

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

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