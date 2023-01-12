Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через прохання України, - журналіст Йозвяк
Європейський Союз не ввів санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка через прохання самої України
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ", - написав він.
Відомо, що країни-члени ЄС хочуть ухвалити новий пакет санкцій проти РФ до саміту Україна - ЄС у Києві, який запланований на початок лютого. Нині Брюссель прискорив роботу щодо нових обмежень.
Відомо, що Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У такому випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".
- 10 січня Європейський Союз пообіцяв ввести санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Російської Федерації у війні проти України. "Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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