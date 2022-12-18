Про це він розповів в етері Еспресо.



Василь Фурман дав коментар щодо міцності фінансової сфери України незалежно від атак агресора.

"Зараз на цю тему багато міфів і треба бути відвертим, якщо ми говоримо про кібератаки, то вони були й до 24 лютого. Тому, що до вірусних чи повітряних атак фінансова сфера України готова. Після масованих обстрілів 16 грудня я спілкувався з багатьма банками й вони працюють у штатному режимі. У НБУ разом з банками на випадок блекауту є план безперебійної роботи, також є штаб по забезпеченню безперебійної роботи банківської системи України на чолі з заступником голови НБУ. До того ж проводяться кожного тижня наради з системно важливими банками, на яких визначаються питання, проблеми та шляхи їх вирішення. Визначені тисячі відділень системних банків, які мають працювати в умовах блекауту", - розказав доктор економічних наук.



Василь Фурман додав, що є і менші банки, бо системних банків в Україні 14 з 68, однак, інші банки також забезпечують свої відділення генераторами та Starlink.



"НБУ разом з банківською системою, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, надійно тримає фінансову оборону. Ми працюємо сьогодні 24/7. Вклади громадян України у банківську систему збільшилися на 37% за 10 місяців. Крім того, Верховна Рада України прийняла закон, який 100% гарантує вклади громадян України незалежно від суми. Я впевнений у тому, що при будь-якому розвитку подій ми витримаємо удари й будемо надійно тримати фінансову оборону", - підкреслив Фурман.

18 грудня пресслужба НЕК "Укренерго" повідомила, що в українській системі значний дефіцит електроенергії через погодні умови та наслідки атаки РФ

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