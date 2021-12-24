Банкова думає, що через справу Порошенка вони зможуть його не допустити на можливі перевибори Ради, - нардепка Буймістер

Про це вона заявила у програмі "Політклуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Це велике новорічне шоу з неукраїнськими режисерами та поганими українськими акторами. Пану Порошенку оголошує підозру де-факто, людина, яка вже злила українську енергетичну систему, зірвала опалювальний сезон і все це у інтересах агресора. Підставила наші спецслужби і злила наших розвідників. Зменшила витрати на армію, коли ворог стоїть на кордоні. І розвела ще корупцію на "Великому будівництві", - сказала Буймістер.



За її словами, тепер головні корупційні оборудки на вулиці Банковій.



"Під це вся владна вертикаль голосує то бюджети, то постанови уряду. Саме зараз це відбулось з однієї причини, сьогодні в парламенті ситуація не дуже стабільна. Адекватні проукраїнські політики починають бачити і розуміти, наскільки не туди сьогодні рухається країна. Вже почались розмови, щоб скласти мандати і переобрати парламент, щоб не давати вчиняти той злив національних інтересів. Нас просто будуть підводити до голосування за капітуляцію України і будуть голосувати за це "СН" з олігархічними групами", - додала нардепка.



Вона вважає, що у Офісі президента думають при цій підозрі Порошенко не зможе піти на дострокові вибори в парламент, як перший номер своєї політсили.



"Таким чином вони думають, що зупинять процес того, що парламент піде на перевибори. Такий план. Я впевнена, що Петра Олексійовича такі ігрища не зупинять. Якщо будуть чергові "Харківські угоди" в стінах ВР, український парламент достойно з цим впорається і піде на перевибори", - підсумувала Буймістер.





Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.

У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.