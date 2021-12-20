Банкова прагне прив'язати Порошенка до Медведчука, - політолог про підозру п'ятому президенту
Політолог Андрій Ковальов вважає, що нова підозра Петру Порошенку дає шанси на зростання його рейтингу - оскільки це необдумане рішення чинної влади
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.
"Політтехнологи Банкової хочуть прив'язати якоюсь справою Порошенка до Медведчука. Ми бачили, як блогери Банкової намагались розкручувати ці теми "плівок Медведчука-Порошенка", - сказав Ковальов.
На його думку, коли з'являються будь-які справи пов'язані з політиками, вони вже апріорі мають політичний підтекст.
"Припускаю, що хтось в оточенні Зеленського намагається вислужитись перед ним, створюючи ці справи. Перша аналогія - це справа про "держпереворот", до якого нібито був причетний олігарх Рінат Ахметов. Дуже часто рішення влади бувають необдуманими, тому що справи, порушені проти деяких політиків, вони обертаються зростанням рейтингу цього політика", - заявив політолог.
Ковальов вважає, що цій справі дадуть хід.
"Паралельно Офіс президента буде моніторити закриті соціології, наскільки ця справа дає шанси на зростання рейтингу Порошенка та його політсили "ЄС" і після цього буде зрозуміло логіку дій в цій ситуації", - підсумував політолог.
- Лідера ОПЗЖ Віктово Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
- Як повідомлялося раніше, Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- За цією справою нардеп Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі.
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