Банкова прагне прив'язати Порошенка до Медведчука, - політолог про підозру п'ятому президенту

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сазоненко" на Еспресо.TV.



"Політтехнологи Банкової хочуть прив'язати якоюсь справою Порошенка до Медведчука. Ми бачили, як блогери Банкової намагались розкручувати ці теми "плівок Медведчука-Порошенка", - сказав Ковальов.



На його думку, коли з'являються будь-які справи пов'язані з політиками, вони вже апріорі мають політичний підтекст.



"Припускаю, що хтось в оточенні Зеленського намагається вислужитись перед ним, створюючи ці справи. Перша аналогія - це справа про "держпереворот", до якого нібито був причетний олігарх Рінат Ахметов. Дуже часто рішення влади бувають необдуманими, тому що справи, порушені проти деяких політиків, вони обертаються зростанням рейтингу цього політика", - заявив політолог.



Ковальов вважає, що цій справі дадуть хід.



"Паралельно Офіс президента буде моніторити закриті соціології, наскільки ця справа дає шанси на зростання рейтингу Порошенка та його політсили "ЄС" і після цього буде зрозуміло логіку дій в цій ситуації", - підсумував політолог.





Лідера ОПЗЖ Віктово Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

Як повідомлялося раніше, Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

За цією справою нардеп Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі.