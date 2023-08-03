"Барбі" офіційно стала найкасовішою стрічкою, яку створила жінка
Фільм "Барбі" Ґрети Ґервіґ продовжує бити рекорди зборів у кінотеатрах по всьому світу. Нині стрічка стала найкасовішою випередивши "Диво-жінку" з Галь Гадот у головній ролі
Про це інформує Hypebeast.
Повідомляється, що ставка компанії Mattel на Ґрету Ґервіґ як режисерку "Барбі" виявилася одним із найкращих рішень в історії кіно.
Фільм про найвідомішу у світі ляльку зібрала найбільше грошей серед стрічок, які зняла жінка й впевнено прямує до 1 мільярда доларів касових зборів.
Раніше рекорд належав Петті Дженкінс з фільмом 2017 року за мотивами коміксів DС "Диво-жінка", який зібрав 822,8 мільйона доларів у прокаті.
Що відомо про фільм "Барбі"
"Барбі" - це романтична комедія, заснована на культовій іграшці від Mattel. За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті" та знайти свою індивідуальність.
Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"), у "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") і Раяном Ґослінгом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена. Але у фільмі буде кілька Кенів і Барбі, які представлятимуть різні професії, хобі та стилі життя. Серед інших акторів, які знялися у фільмі, є Дуа Ліпа, Ісса Рей, Емеральд Феннел, Майкл Сера, Вілл Феррелл та Гелен Міррен.
5 квітня Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі".
У міжнародний прокат стрічка вийшла 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні доступна була вже на наступний день.
У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.
У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни.
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