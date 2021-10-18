"Барселона" - "Динамо": які гравці киян вирушили на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Разом із основною командою до Барселони відправилося "Динамо" U19, яке також в середу проведе свій матч Юнацької Ліги УЄФА.



Заявка "Динамо" на матч з "Барселоною":



Воротарі: Бойко, Бущан;



Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;



Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;



Форварди: Шкурін, Супряга, Рамірес.







У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.



Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.



У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.

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