"Барселона" знайшла альтернативу Зінченку
Іспанська "Барселона" цікавиться іспанським захисником Алексом Грімальдо
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
У літнє трансферне вікно "Барселона" шукає собі нового лівого захисника. Основним претендентом є 26-річний Маркос Антоніо з "Челсі", але у шорт-листі також перебуває Олександр Зінченко.
Тепер у "Барси" з'явилась нова альтернатива. Мова йде про оборонця "Бенфіки" Алекса Грімальдо. У минулому сезоні іспанець провів 29 матчів у чемпіонаті Португалії та записав на свій рахунок 10 результативних дій.
Портал Transfermarkt оцінює Грімальдо у 20 млн євро.
Він є вихованцем "Барселони".
- 15 травня стало відомо, що англійський "Манчестер Сіті" збирається купити іспанського лівого захисника Марка Кукурелью.
- "Ман Сіті" не проти продати Олександра Зінченка, якщо отримає солідну пропозицію.
- Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко готовий розглянути пропозиції від інших клубів, якщо йому запропонують місце в півзахисті.
- 12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українця Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.
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