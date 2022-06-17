"Барселона" знайшла альтернативу Зінченку

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

У літнє трансферне вікно "Барселона" шукає собі нового лівого захисника. Основним претендентом є 26-річний Маркос Антоніо з "Челсі", але у шорт-листі також перебуває Олександр Зінченко.

Тепер у "Барси" з'явилась нова альтернатива. Мова йде про оборонця "Бенфіки" Алекса Грімальдо. У минулому сезоні іспанець провів 29 матчів у чемпіонаті Португалії та записав на свій рахунок 10 результативних дій.

Портал Transfermarkt оцінює Грімальдо у 20 млн євро.

Він є вихованцем "Барселони".

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