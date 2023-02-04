Про це повідомили в МЗС Канади.

Нові санкції, запроваджені у зв’язку з незаконним вторгненням Росії та спробою анексії української території, стосуються 38 осіб та 16 організацій, причетних до поширення дезінформації та пропаганди..

"Війна президента Путіна в Україні базується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб повторити тезу Кремля та спробувати виправдати звірства, які відбуваються по всій Україні. Це призвело до хибної підтримки російського режиму та продовження страждань мільйонів невинних українців. Ось чому Канада вводить санкції проти 38 осіб і 16 організацій, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди", – йдеться в повідомленні.

У переліку підсанкційних пропагандистів – державна медіакомпанія МІА "Россия сегодня", яка об’єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА "Новости", ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Соцнавигатор і Arctic.ru.

Також санкції накладено на суб’єкти дезінформації, пов’язані з Євгеном Пригожиним, засновником і власником ПВК Вагнера – United World International і Foundation for Fight Against Repression.

Щодо фізичних осіб, то у списку, зокрема, є співаки, які підтримують війну РФ: Олег Газманов, Діма Білан, Микола Расторгуєв, Микола Басков, який відвідував російські війська в окупованій Україні та виступав на Красній площі в Москві на підтримку незаконної анексії української території та інші

Повний перелік організацій та осіб, які потрапили під санкції, – за цим посиланням.

"Російська дезінформація призвела до страждань мільйонів. У пошуках фальшивої довіри для підтримки своєї брехні президент Путін закликав росіян за допомогою публічних платформ поширювати дезінформацію та пропаганду. Президент Путін намагається маніпулювати громадською думкою. Канада не дозволить розповсюджувачам дезінформації та пропаганди діяти безкарно. Канада підтримує Україну", – зазначила міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

У МЗС нагадали, що з часу незаконної окупації та спроби анексії Криму Росією 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2200 фізичних та юридичних осіб. Багато з них введено в координації з союзниками та партнерами.

Після подальшого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада запровадила санкції проти понад 1600 додаткових фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.