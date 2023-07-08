"Батько наш Залужний, ЗСУ сім'я". Оркестр бригади "Холодний Яр" привітав головнокомандувача з 50-річчям
Оркестр 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у суботу, 8 липня, привітав з днем народження та ювілеєм головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Про це написав СтратКом ЗСУ у telegram.
"Батьку наш Залужний" - оркестр 93-ї бригади Холодний Яр привітав головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з Днем народження патріотичною піснею.
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"Нам чужого поля не треба, за своє ми б‘ємось до кінця. Наступ наш ніхто не зупинить. Крізь вогонь ідемо до мети. Звільнимо свою Україну. Ворогам зломаємо хребти", - співають військові.
- Міський голова Києва Віталій Кличко привітав з днем народження та ювілеєм головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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