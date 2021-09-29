"Баварія" - "Динамо": склади команд на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 29 вересня, у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти мюнхенської "Баварії"
Букмекери знецінюють шанси "Динамо" на успіх у матчі з "Баварією". Коефіцієнт - 28. На перемогу німців - 1,12. Нічия оцінюється у 11,5.
Матч "Баварія" - "Динамо" пройде у Мюнхені. Початок - о 22:00. Пряма трансляція на Megogo.
Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.
Ліга чемпіонів
2-й тур
29 вересня
"Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)
"Баварія": Ноєр, Кімміх, Упамекано, Ернандес, Зюле, Девіс, Горецка, Мюллер, Сане, Гнабрі, Левандовські.
Запасні: Фрютхль, Павар, Сарр, Кюізанс, Мусіала, Ньянзу, Річардс, Рока, Чупо-Мотінг, Станішич, Забітцер.
"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко, Андрієвський, Шапаренко, Сидорчук, Циганков, Де Пена, Гармаш.
Запасні: Бойко, Нещерет, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Антюх, Вербіч, Вітінью, Леднєв, Шепелєв, Супряга, Шкурін.
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
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