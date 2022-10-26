Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Баварії" з рахунком 3:0. У ворота "Барселони" забили Садіо Мане, Бенжамен Павар та Максім Чупо-Мотінг.

Після 5-х матчів "Баварія" має 15 очок і вже вийшла в плей-офф Ліги чемпіонів. "Інтер" набрав 10 очок і також гарантував собі місце в 1/8 фіналу. У "Вікторії Плзень" - 0 балів.

"Барселона" з 4 очками вилетіла у Лігу Європи

Ліга чемпіонів

5-й тур

26 жовтня

Група C

"Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 0:3

Голи: Мане, 10, Чупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5

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