"Баварія" впевнено перемогла "Борусію" у матчі за перше місце в Бундеслізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився впевненою перемогою "Баварії". До 51-ї хвилини дубль Томаса Мюллера, автогол Кобеля та забитий м'яч Кінгслі Комана забезпечили мюнхенців перевагою 4:0.

На 72-й хвилині Емре Джан скоротив відставання "Борусії" голом з пенальті. На останніх хвилинах Доніелл Мален зробив рахунок 4:2.

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У турнірній таблиці Бундесліги "Баварія" обійшла дортмундську "Борусію" та очолила чемпіонські перегони. Мюнхенці мають перевагу у вигляді двох очок.

Бундесліга

26-й тур

1 квітня

"Баварія" - "Борусія" Дортмунд 4:2

Голи: Кобель, 13 (авт.), Мюллер, 18, 23, Коман, 51 - Джан, 72 (пен.), Мален, 90