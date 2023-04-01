"Баварія" впевнено перемогла "Борусію" у матчі за перше місце в Бундеслізі
У 26-му турі чемпіонату Німеччини мюнхенська "Баварія" впевнено перемогла дортмундську "Борусію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився впевненою перемогою "Баварії". До 51-ї хвилини дубль Томаса Мюллера, автогол Кобеля та забитий м'яч Кінгслі Комана забезпечили мюнхенців перевагою 4:0.
На 72-й хвилині Емре Джан скоротив відставання "Борусії" голом з пенальті. На останніх хвилинах Доніелл Мален зробив рахунок 4:2.
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У турнірній таблиці Бундесліги "Баварія" обійшла дортмундську "Борусію" та очолила чемпіонські перегони. Мюнхенці мають перевагу у вигляді двох очок.
Бундесліга
26-й тур
1 квітня
"Баварія" - "Борусія" Дортмунд 4:2
Голи: Кобель, 13 (авт.), Мюллер, 18, 23, Коман, 51 - Джан, 72 (пен.), Мален, 90
- Також 1 квітня в матчі 29-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Ліверпуль" з рахунком 4:1. В іншому поєдинку Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" у переможному матчі чемпіонату Англії проти "Лідса".
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