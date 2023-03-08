"Баварія" впевнено пройшла ПСЖ у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Мюнхені. Перший гол у зустрічі забив Максім Чупо-Мотінг, форвард "Баварії" скористався помилкою Ель Шадаїля Бічіабу, підхопив м'яч і відправив його у сітку воріт ПСЖ.

На 90-й хвилині Серж Гнабрі влучним ударом подвоїв перевагу "Баварії" над ПСЖ і зробив рахунок 2:0.

Чупо-Мотінг забивав і на 52-й хвилині, але той гол не зарахували через офсайд.

У першій грі в Парижі 14 лютого німецький клуб переміг французів з рахунком 1:0.

Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройде 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

8 березня

"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція) 2:0

Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90

Перший матч - 1:0