"Баварія" впевнено пройшла ПСЖ у Лізі чемпіонів
У матчі-відповіді 1/8 фіналу мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Мюнхені. Перший гол у зустрічі забив Максім Чупо-Мотінг, форвард "Баварії" скористався помилкою Ель Шадаїля Бічіабу, підхопив м'яч і відправив його у сітку воріт ПСЖ.
На 90-й хвилині Серж Гнабрі влучним ударом подвоїв перевагу "Баварії" над ПСЖ і зробив рахунок 2:0.
Чупо-Мотінг забивав і на 52-й хвилині, але той гол не зарахували через офсайд.
У першій грі в Парижі 14 лютого німецький клуб переміг французів з рахунком 1:0.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройде 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
8 березня
"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція) 2:0
Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90
Перший матч - 1:0
- 7 березня у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг дортмундську "Борусію". В іншій зустрічі португальська "Бенфіка" розгромила бельгійський "Брюгге".
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