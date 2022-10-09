Про це повідомляє NTV.

Зазначається, що лідери підкреслили осуд спроби Росії анексувати території України та готовність діяти для притягнення РФ до відповідальності й безпекової та економічної підтримки України. Також говорили про ситуацію на енергетичному ринку й забезпечення надійних і доступних за ціною постачань. Підняли також питання підтримки стабільності на Західних Балканах.

Німецька сторона зазначає, що розмова тривала майже годину і в центрі уваги була підготовка до наступних зустрічей G7 та G20, де у тому числі буде йтися про подальше реагування на війну РФ проти України та її наслідки.

Окрім осуду спроби анексії, лідери засудили ескалацію та поділяють оцінку, що часткова мобілізація РФ - велика помилка.

У Берліні наголосили, що відмова Росії дослухатися до міжнародної спільноти й припинити бойові дії веде її до все більшої міжнародної ізоляції.

"Шольц і Байден підкреслили, що й далі закликають Путіна припинити бойові дії та повністю вивести війська з усієї території України. США та Німеччина продовжать і надалі підтримувати Україну у протидії російській агресії та відновленні суверенітету й територіальної цілісності та зберігатимуть санкційний тиск на Росію", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Шольц і Байден засудили диверсії на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" та підкреслили, що зумисне пошкодження критичної інфраструктури неприйнятне і на це буде об’єднана реакція.

4 жовтня Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн. Серед озброєння - HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка. Крім того, президент США Джо Байден підтвердив готовність Штатів стягувати серйозні витрати з будь-якої особи, організації чи країни, які підтримують РФ.

9 жовтня ЗМІ повідомили, що Німеччина надасть Україні зимового обладнання на суму €11 млн. До пакета військової допомоги на суму €11 млн увійде 100 тисяч зимових курток для військових, 100 наметів з підігрівом, мобільні електрогенератори та продуктові пайки.

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