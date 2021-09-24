"Байден і Зеленський вірні євроатлантичній інтеграції України": повірена у справах США Квін заявила, що країни посилять оборонне співробітництво

Про це Квін сказала під час першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" повідомляє сайт Київського Безпекового Форуму.



"Президент Зеленський та президент Байден зустрілися нещодавно у Білому домі. Мені пощастило долучитися до цієї зустрічі і я рада повідомити, що зв'язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. І президент Байден, і президент Зеленський є вірними прозахідному курсу України та її повній євроатлантичній інтеграції", - сказала Квін.



Повірена у справах США зазначила, що дві країни зміцнюватимуть відносини за допомогою таких інструментів як Комісія зі стратегічного партнерства і нова Рамкова угода про стратегічне партнерство між міністерствами оборони.



"Рамкова угода про стратегічне оборонне партнерство між нашими країнами забезпечить структуру, на основі якої ми розвиватимемо наше співробітництво у сфері оборони. Ми працюватимемо над такими питаннями, як протидія агресії Росії, боротьба з корупцією, сприяння безпеці Чорного моря, реформа оборонної промисловості й кібербезпека", - сказала Квін.



Дипломатка нагадала, що США лише цього року виділили Україні $400 млн допомоги у сфері безпеки, а з 2014 року ця допомога склала вже $2,5 млрд.



"Ця допомога сприяє Україні долати поточні та майбутні виклики і захищати свій суверенітет та територіальну цілісність", - сказала Крістіна Квін.

Нагадаємо, комітет Палати представників Конгресу США підтримав надання Україні $300 млн військової допомоги.