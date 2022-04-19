Байден ініціював термінову розмову зі світовими лідерами через наступ Росії в Україні

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Сполучені Штати скликають 10 квітня нараду з головами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії. Обговорять новий наступ Росії на Україну.

"Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель" – повідомляє видання.

США порахували сили російських окупантів на Сході та Півдні України та майже завершили переведення військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів

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