Байден ініціював термінову розмову зі світовими лідерами через наступ Росії в Україні
Президент США проведе у вівторок, 19 квітня, нараду з іншими очільниками держав з приводу нового наступу Росії на Україну
Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Сполучені Штати скликають 10 квітня нараду з головами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії. Обговорять новий наступ Росії на Україну.
"Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель" – повідомляє видання.
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