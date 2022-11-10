Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні був коментар Байдена щодо озброєння, яке постачається Україні, як вони будуть допомагати Україні, та коментував вибори. Він сказав, що сподівається на подальшу підтримку конгресу. У своїй заяві Байден сказав, що HIMARS - це зброя, яка має кілька типів ракет. Серед них є ракета, яка вражає ціль на 600 миль і ракета, яка вражає ціль на 160 миль. Але ті, що на 600 миль США нам поки не передають, бо ці ракети можуть вразити територію РФ. А ще два місяці тому нам казали, що не можна передавати Україні ракети на 160 миль", - пояснив Краєв.

За словами експерта - міжнародника, якщо цитувати президента США Джо Байдена складається враження, що далекобійні ракети вже передані Україні.

"У заяві Байдена поки, що неофіційно, але був натяк на те, що в Україні вже є ракети дальністю 160 миль, а це понад 300 км. Це той запит, який наш Генштаб відправляв американцям кілька місяців тому. І це нам конче необхідно, як на південному, так і на східному напрямках", - підкреслив Краєв.

Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, проте поки не відомо, чи їх передадуть нашій країні.

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