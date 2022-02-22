Байден обговорив з Кулебою визнання Росією "Л/ДНР" та нові санкції США проти РФ

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Сьогодні президент Джозеф Байден зустрівся з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів Америки суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.



Президент США під час зустрічі поінформував Кулебу про реакцію на рішення РФ щодо "республік". Сторони обговорили укази щодо санкцій проти РФ у зв'язку з цим кроком Росії.



У Білому домі зазначають, що Байден запевнив українську сторону про подальшу підтримку України, зокрема про допомогу в сфері безпеки та макроекономічну підтримку.



"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко і рішуче відповісти на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.





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