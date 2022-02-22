Байден обговорив з Кулебою визнання Росією "Л/ДНР" та нові санкції США проти РФ
У вівторок, 22 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка була присвячена визнанню Росією самопроголошених республік "ЛНР" та "ДНР"
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Сьогодні президент Джозеф Байден зустрівся з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів Америки суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Президент США під час зустрічі поінформував Кулебу про реакцію на рішення РФ щодо "республік". Сторони обговорили укази щодо санкцій проти РФ у зв'язку з цим кроком Росії.
У Білому домі зазначають, що Байден запевнив українську сторону про подальшу підтримку України, зокрема про допомогу в сфері безпеки та макроекономічну підтримку.
"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко і рішуче відповісти на будь-яку подальшу агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія.
- 22 лютого Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР".
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