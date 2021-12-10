Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування російських військ біля кордону України

Про це повідомляється у заяві Білого Дому.



В обговоренні з президентом США взяли участь президенти Болгарії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, а також прем'єр-міністри Чехії та Словаччини.



"Лідери обговорили дестабілізуюче військове нарощування Росії вздовж кордону України та потребу в об’єднаній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективної оборони союзників", - йдеться у заяві.



Байден наголосив на зобов’язанні США продовжувати тісні консультації та координацію з усіма союзниками НАТО, оскільки трансатлантичний альянс працює над деескалацією кризи у відносинах України та РФ шляхом стримування, оборони та діалогу.



Також президент США підкреслив відданість своєї держави принципу колективної оборони НАТО, яка означає, що збройний напад на одного або декілька союзників альянсу вважатиметься нападом на них усіх.

9 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США провели телефонну розмову. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США обговорили військову агресію РФ, реформи в Україні та "Північний потік-2".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України.