Байден підтвердив, що матиме розмову з Сі Цзіньпіном

Про це повідомляє Reuters.

На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

Відзначимо, що невдовзі відбудеться активізація діалогу з Китаєм на тлі залучення Пекіна до врегулювання війни Росії з Україною.