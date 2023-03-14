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Війна з Росією: хроніка
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Байден підтвердив, що матиме розмову з Сі Цзіньпіном

14 березня, 2023 вiвторок
04:39
Світ Джо Байден та Сі Цзіньпін

Президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном

Про це повідомляє Reuters.

На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, він відповів "так". Проте американський президент відмовився уточнити, коли саме відбудеться така розмова.

Відзначимо, що невдовзі відбудеться активізація діалогу з Китаєм на тлі залучення Пекіна до врегулювання війни Росії з Україною.

  • Нагадаємо, 13 березня Байден оприлюднив деталі великої угоди між США, Великобританією та Австралією про надання Австралії атомних підводних човнів. Китай вважає відповідну угоду "незаконним актом ядерного розповсюдження".
  • У Вашингтоні вітають можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського, що стане першим контактом такого рівня між обома державами після початку повномасштабної війни.
  • Напередодні світові медіа повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Ця розмова має відбутись наступного тижня, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву.

Україна
Джо Байден
війна з Росією
Сі Цзиньпін
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