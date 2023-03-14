"Почути Україну": США заохочують лідера Китаю поговорити з Зеленським

Про це заявив представник Білого дому у понеділок, на тлі повідомлень про те, що китайський лідер проведе телефонну розмову з Зеленським, інформує CNN.

"Ми заохочували Сі звернутися до президента Зеленського, тому що ми вважаємо, що КНР і сам Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не лише російську точку зору щодо цього", — сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван журналістам на борту Air Force One. "Насправді ми виступали перед Пекіном за те, щоб цей зв’язок відбувся".

Він сказав, що США заохочували цю розмову "публічно", а також "приватно для КНР".

Салліван додав, що американські офіційні особи "сьогодні розмовляли з нашими українськими колегами" і що українці не отримали офіційного підтвердження того, що буде телефонний дзвінок або відеоконференція з Сі.

"Ми сподіваємося, що будуть. Це було б добре, тому що це потенційно привнесе більше балансу та перспективи в те, як КНР підходить до цього, і ми сподіваємося, що це й надалі відмовлятиме їх від вибору надання правової допомоги Росії", – додав Салліван.