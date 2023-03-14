"Почути Україну": США заохочують лідера Китаю поговорити з Зеленським
США заохочували лідера Китаю Сі Цзіньпіна поговорити безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським
Про це заявив представник Білого дому у понеділок, на тлі повідомлень про те, що китайський лідер проведе телефонну розмову з Зеленським, інформує CNN.
"Ми заохочували Сі звернутися до президента Зеленського, тому що ми вважаємо, що КНР і сам Сі повинні безпосередньо почути українську точку зору, а не лише російську точку зору щодо цього", — сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван журналістам на борту Air Force One. "Насправді ми виступали перед Пекіном за те, щоб цей зв’язок відбувся".
Він сказав, що США заохочували цю розмову "публічно", а також "приватно для КНР".
Салліван додав, що американські офіційні особи "сьогодні розмовляли з нашими українськими колегами" і що українці не отримали офіційного підтвердження того, що буде телефонний дзвінок або відеоконференція з Сі.
"Ми сподіваємося, що будуть. Це було б добре, тому що це потенційно привнесе більше балансу та перспективи в те, як КНР підходить до цього, і ми сподіваємося, що це й надалі відмовлятиме їх від вибору надання правової допомоги Росії", – додав Салліван.
- Нагадаємо, напередодні світові медіа повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Ця розмова має відбутись наступного тижня, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву.
- 11 березня у МЗС Канади закликали Сі Цзіньпіна до діалогу із Зеленським.
- 24 лютого Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпінем.
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