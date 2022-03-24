Байден планує зустрітися з українськими біженцями у Польщі

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, пише CNN.



"Я планую спробувати побачити цих людей (біженців - ред.), хоча, мабуть, я не повинен говорити, куди я йду. Я сподіваюся, що я багато кого побачу", – сказав Байден.

Він зазначив, що відвідав "багато, багато зон військових дій" і розуміє важке становище мігрантів.

"Я був у таборах біженців. Я був у зонах бойових дій протягом останніх 15 років. Найбільше, на що ти дивишся, це те, що ти бачиш цих маленьких дітей, які перебувають у цих таборах", – сказав він.

Нагадаємо, США приймуть до 100 тис. біженців з України, - AP

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