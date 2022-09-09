Байден поговорив з очільниками країн-членів НАТО про Україну та загрози з боку Росії
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 вересня провів відеоконференцію з лідерами країн-членів НАТО, де обговорювали допомогу Україні
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
"Підкреслили підтримку, зокрема шляхом постійного забезпечення безпеки й економічної допомоги та покладання витрат на Росію, щоб притягнути Кремль до відповідальності за його агресію (проти України - ред)", - розповіли у Білому домі.
Лідери також обговорили енергетичний шантаж, до якого вдається РФ, і необхідність подальшої координації для забезпечення сталого та доступного енергопостачання для Європи.
- Міністр оборони Остін у Рамштайні повідомив, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн. Згодом Пентагон уточнив перелік зброї, що надійде.
- Окрім цього, Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який оголосив про надання ще понад $2 млрд допомоги Україні та іншим країнам, яким загрожує Росія.
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