Байден - росіянам: "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України"
Президент США Джо Байден звернувся до росіян через військове вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє офіційний Twitter Державного департаменту США.
Байден не вірить, що росіяни хочуть війни проти України.
"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни та народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки", - сказав президент США Джо Байден.
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