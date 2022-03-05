Байден - росіянам: "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України"

Про це повідомляє офіційний Twitter Державного департаменту США.



Байден не вірить, що росіяни хочуть війни проти України.



"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни та народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки", - сказав президент США Джо Байден.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb