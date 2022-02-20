Байден скликав засідання Ради національної безпеки США

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки на тлі інформації, що Росія може почати напад на Україну будь-якої миті.

"Президент Байден продовжує стежити за ситуацією, що змінюється в Україні, і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій",- йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Байдена поінформували про зустрічі віцепрезидента Камали Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки - вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з лідерами країн Балтії та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, 19 лютого Джо Байден заявив, що РФ у найближчі тижні чи дні може атакувати Україну та навіть Київ.

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