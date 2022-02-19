Байден: у нас є інформація, що РФ у найближчі тижні чи дні може атакувати Україну, навіть Київ

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає Еспресо.TV.



"Українці продемонстрували стриманість. Росія фактично оточила Україну вздовж кордону, Білорусі і на півдні. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні дні та тижні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ, там 2.8 млн населення. Ми це говоримо, не того, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які можуть бути використані росіянами для виправдання своїй дій", - зазначив Байден.



На уточнювальне питання журналістів президент США сказав: "Зараз я думаю, що він (Путін, - ред.) прийняв рішення - у мене є підстави так говорити".



На ще одне питання: "Чи Ви переконані, що Путін вторгнеться до України", Байден відповів: "Так".



Його також запитали: "Про дипломатію вже не йдеться?", він сказав: "Ні, до того, як він (Путін, - ред.) це зробить, дипломатія є можливою".



"У нас є достатньо розвідданих про це (можливість вторгнення, - ред.)", - відповів він на питання щодо впевненості у тому, що розглядається сценарій нападу РФ.



Він додав, що це може бути війна за вибором РФ.



"США готові захищати принцип колективної безпеки. Ми не будемо надсилати військових до України для проведення військових дій, але ми підтримуємо Україну. $460 млн військової допомоги: від "Джавеленів" до боєприпасів. Також $100 млн - це гуманітарна допомога, економічна підтримка. Раніше цього тижня ми оголосили про суверенні боргові гарантії до $1 млрд", - сказав президент США.



Байден зазначив, що Захід об'єднаний і рішучий.



"Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії у випадку подальшого вторгнення (РФ, - ред.) до України. Хочу наголосити: "Росія може обрати дипломатію, ще не пізно провести деескалацію і повернутися до столу переговорів", - зазначив він.



Байден додав, що Росія погодилася на зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова 24 лютого, але якщо "агресія почнеться до цього часу, то двері дипломатії зачиняться".



"Перед Росією є вибір - між війною, стражданням і дипломатією, яка принесе покращення для всіх", - сказав президент США.





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