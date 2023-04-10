Байден ухвалив рішення балотуватися на другий термін, хоча ще не оголосив цього публічно, - NBC News

Про це інформує NBC News із посиланням на джерела.

Зазначають, що Байден поки не поспішає оголошувати публічно про участь у виборах 2024 року.

Це небажання говорити про те, що він неодноразово озвучував у приватних розмовах, зумовлене низкою факторів. Мовиться, зокрема, про зосередження уваги суспільства на судовому процесі проти колишнього президента США Дональда Трампа та про відсутність серйозного суперника з Демократичної партії. Також небажання офіційно озвучувати рішення йти на другий президентський термін спровоковане наближенням зіткнення з республіканцями в Конгресі з питання видатків бюджету.

Джерела з найближчого кола чинного президента США повідомляють, що Байден може не оголошувати про своє рішення щодо другого терміну, оскільки хоче зберегти за собою можливість не балотуватися. Так під час розмов про свою кандидатуру на президентських виборах 2024 Байден застерігав, що на його рішення можуть вплинути політичні чи особисті обставини, які можуть змінитися.

Інші ж стверджують, що він не спішить з оголошенням через нападки Трампа на губернатора Флориди Рона Десантіса, який може стати кандидатом від Республіканської партії.

Утім ще одні джерела зазначили, що майже не сумніваються в тому, що Байден балотуватиметься на другий президентський термін. За їхніми словами, зараз триває відповідна підготовка.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс підтвердив намір чинного президента США балотуватися на переобрання.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має намір балотуватися, і він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей: продовжувати повертати виробництво з-за кордону, скорочувати надалі дефіцит за рахунок того, щоб багаті особисті компанії платили свою справедливу частку, і за такі фундаментальні права, як свобода вибору", - сказав він і додав, що часових рамок для будь-яких оголошень ніколи не було.