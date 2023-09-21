Байден в ході зустрічі з Зеленським може оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром $325 млн
Про це пише Reuters, посилаючись на посадовця США, який погодився поговорити з агентством на умовах анонімності.
Імовірно, це станеться під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Очікується, що новий пакет міститиме другий транш касетних боєприпасів калібру 155 мм, системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, протитанкові системи TOW, AT4 та Javelin, а також ракети для HIMARS.
За словами американського чиновника, вміст допомоги може ще змінитися.
А втім, США навряд чи нададуть у цьому пакеті ракети ATACMS, які Україна просила раніше, сказав американський чиновник.
Reuters зазначає, що допомога можлива завдяки використанню Президентського розпорядження про вилучення коштів, яке дозволяє Байдену передавати озброєння з американських запасів без схвалення Конгресу.
- Володимир Зеленський у понеділок, 18 вересня, розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів низку зустрічей з іноземними лідерами. 21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон, де у Білому домі зустрінеться з Джо Байденом.
- 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський 21 вересня зустрінеться із президентом США Джо Байденом .
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