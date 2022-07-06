Байден відреагував на листа олімпійської чемпіонки зі США, яка благає врятувати її від російської в'язниці
Президент США Джо Байден пообіцяв зробити все можливе, аби врятувати американську баскетболістку Брітні Грайнер, якій загрожує 10 років в'язниці у РФ за підозрою у перевезенні наркотиків
Про це повідомляє Голос Америки.
Речниця білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Байден прочитав листа баскетболістки та пообіцяв "зробити все можливе", щоб їй допомогти.
"Добитися звільнення всіх американців із російських в'язниць - наше пріоритетне завдання", - запевнив Байден.
Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав повернення несправедливо затриманих американців, таких як зірка Брітні Грайнер, пріоритетним напрямом своєї роботи.
"Ми хочемо, щоб з цією практикою було покінчено – чи йдеться про Росію чи будь-яку іншу країну, яка неправомірно, несправедливо затримує американців чи громадян третіх країн заради політичної вигоди", – заявив представник держдепу Нед Прайс.
31-річна Брітні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет. Суд над баскетболісткою розпочався 1 липня. Її звинуватили у навмисному перевезенні наркотиків до Росії. Грайнер загрожує до 10 років ув'язнення.
Брітні Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.
- 5 липня стало відомо, що Брітні Грайнер написала до Джо Байдена листа із проханням про порятунок.
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