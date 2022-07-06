Про це повідомляє Голос Америки.

Речниця білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Байден прочитав листа баскетболістки та пообіцяв "зробити все можливе", щоб їй допомогти.

"Добитися звільнення всіх американців із російських в'язниць - наше пріоритетне завдання", - запевнив Байден.

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав повернення несправедливо затриманих американців, таких як зірка Брітні Грайнер, пріоритетним напрямом своєї роботи.

"Ми хочемо, щоб з цією практикою було покінчено – чи йдеться про Росію чи будь-яку іншу країну, яка неправомірно, несправедливо затримує американців чи громадян третіх країн заради політичної вигоди", – заявив представник держдепу Нед Прайс.

31-річна Брітні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет. Суд над баскетболісткою розпочався 1 липня. Її звинуватили у навмисному перевезенні наркотиків до Росії. Грайнер загрожує до 10 років ув'язнення.

Брітні Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.

5 липня стало відомо, що Брітні Грайнер написала до Джо Байдена листа із проханням про порятунок.

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