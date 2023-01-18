Байден висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі у Броварах
Президент США Джо Байден разом з першою леді висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі у Броварах та наголосив, що підтримує Україну в цій трагедії
Про це йдеться на офіційній інтернет-сторінці Білого дому.
"Ми з Джилл висловлюємо наші найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній аварії гелікоптера в Україні сьогодні вранці, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців українського уряду. Наші серця також з десятками мирних жителів, які були вбиті або поранені, включаючи дорогоцінних дітей та їхні родини", - йдеться у повідомленні.
Байден відзначив, що Денис Монастирський та його команда були "глибоко залучені до збереження демократії в Україні" - як до її захисту від російської агресії, так і до реформ для зміцнення українських інституцій у війні та в майбутньому.
"Реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу. Ми продовжуватимемо шанувати цю спадщину, докладаючи зусиль для зміцнення українських інституцій, і в нашому незмінному партнерстві з народом України підтримуватимемо яскраве полум’я свободи. Сьогодні ми молимося за зцілення для поранених і про розраду для тих, хто втратив близьких. Сполучені Штати підтримують народ України перед лицем цієї трагедії, і до тих пір, поки це буде потрібно", - сказав президент США.
- У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
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