Байден заявив Нетаньягу, що окупація Гази була б великою помилкою
Президент США Джо Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що окупація Гази була б "великою помилкою"
Про це пише Reuters.
Зазначається, що за словами Байдена, рішення про створення двох держав є єдиним способом вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Байден також сказав журналістам, що робить усе від нього залежить, щоб звільнити заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, але це не означає, що США відправлять своїх військових.
- Американський та китайський лідери провели зустріч на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Каліфорнії. Підсумки переговорів читайте тут!
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