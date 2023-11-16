Байден заявив Нетаньягу, що окупація Гази була б великою помилкою

Про це пише Reuters.

Зазначається, що за словами Байдена, рішення про створення двох держав є єдиним способом вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Байден також сказав журналістам, що робить усе від нього залежить, щоб звільнити заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, але це не означає, що США відправлять своїх військових.