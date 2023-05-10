Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Укрінформ.

"Загалом ця база вже налічує більше 200 тис. росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини", - сказав Нєбитов.

Правоохоронець зазначив, що поліція Київщини внесла у систему дані про понад 5,6 тис. осіб, та додав, що наразі у процесуальному порядку поліція столичного регіону встановила 21 військовослужбовця армії РФ, щодо яких уже триває процес притягнення до кримінальної відповідальності.