База Нацполіції "Воєнний злочинець" налічує понад 200 тис. росіян, які вчинили злочини в Україні
У базі Нацполіції "Воєнний злочинець" зібрано дані вже понад 200 тис. російських військових, які вчиняли злочини на території Україні
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Укрінформ.
"Загалом ця база вже налічує більше 200 тис. росіян, які зі зброєю у руках перетнули кордони України і вчиняли тут злочини. Як на мене, це дуже хороша база для слідчих СБУ та інших органів, які розслідують воєнні злочини", - сказав Нєбитов.
Правоохоронець зазначив, що поліція Київщини внесла у систему дані про понад 5,6 тис. осіб, та додав, що наразі у процесуальному порядку поліція столичного регіону встановила 21 військовослужбовця армії РФ, щодо яких уже триває процес притягнення до кримінальної відповідальності.
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