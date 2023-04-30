Буданов пообіцяв, що Україна переслідуватиме воєнних злочинців з РФ у будь-якій частині світу
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна переслідуватиме росіян, які скоїли воєнні злочини, у будь-якій частині світу
Про це Буданов заявив у інтерв'ю американському телеканалу PBS, яке оприлюднило ГУР в telegram.
За його словами для цього в України достатньо власних сил і засобів.
"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", ― сказав Буданов.
- 17 квітня Кирило Буданов заявив, що українським спецслужбам відоме прізвище росіянина, який відрізав голову українському військовому.
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