Про це Буданов заявив у інтерв'ю американському телеканалу PBS, яке оприлюднило ГУР в telegram.

За його словами для цього в України достатньо власних сил і засобів.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", ― сказав Буданов.