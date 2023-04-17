Про це він сказав у інтерв'ю Radio NV.

"Хто він - ми знаємо", - відповів Буданов на питання журналістів.

Попри це, голова розвідки не повідомив, де злочинець перебуває зараз, проте зазначив, що більшість винних у подібних злочинах вже загинули. Буданов висловив думку, що і цього зловмисника очікує та ж участь.

"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - зазначив він.