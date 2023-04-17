Буданов: розвідка знає ім'я росіянина, який відрізав голову українському військовополоненому
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що українським спецслужбам відоме прізвище росіянина, який відрізав голову українському військовому
Про це він сказав у інтерв'ю Radio NV.
"Хто він - ми знаємо", - відповів Буданов на питання журналістів.
Попри це, голова розвідки не повідомив, де злочинець перебуває зараз, проте зазначив, що більшість винних у подібних злочинах вже загинули. Буданов висловив думку, що і цього зловмисника очікує та ж участь.
"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика, що якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - зазначив він.
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