У Путіна прокоментували відео страти українського військового
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео зі стратою російськими воєнними українського полоненого і заявив, що воно потребує перевірки
Про це пишуть пропагандистські видання.
"Безумовно, це жахливі кадри, але спочатку треба перевірити їх достовірність", - йдеться у повідомленні.
Він відзначив, що це відео має бути перевірене - чи був такий прецедент, і якщо так - то де і хто винуватець.
- Увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим.
- МЗС України просить Гаагу відреагувати на відео зі стратою росіянами українського військового. Водночас міністр Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з ООН.
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