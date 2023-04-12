У Путіна прокоментували відео страти українського військового

Про це пишуть пропагандистські видання.

"Безумовно, це жахливі кадри, але спочатку треба перевірити їх достовірність", - йдеться у повідомленні.

Він відзначив, що це відео має бути перевірене - чи був такий прецедент, і якщо так - то де і хто винуватець.