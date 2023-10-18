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OPINION

БЕБ у "Криївці" і з автоматами

Олекса Шалайський
18 жовтня, 2023 середа
09:02
Погляд Олекса Шалайський

У чому проблема з наїздом БЕБ на "Криївку"-"Львівську майстерню шоколаду" etc?

Упевнений, що в ухвалі суду все розписано, згідно з чинним законодавством: "оперативні дані свідчать, що мережа використовує ФОП і не доплачує в бюджет і т.д.".

Майже впевнений, що ці ресторани використовують ФОПів, бо їх майже всі ресторани України використовують. Але є кілька нюансів.

  • Для того, щоб довести наявність ФОПів, не потрібно робити наліт.
  • Для того, щоб робити наліт, не потрібно брати автомати.
  • Щоб вилучити документи, вистачить двох слідчих, а не 20 штук.

Ну, і основне. Якщо поруч з міліціонером одночасно когось вбивають, а хтось кидає недопалок поза урною, то варто займатись вбивцею, а не складати адмінпротокол. А, на жаль, наш досвід свідчить, що круті злочини лишаються не те що не розкритими, а навіть не починають розкриватися.

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Я розумію, що це не про закон, а про справедливість. Адже все, що робили сьогодні опричники БЕБу, – це все майже законно. Але справедливість (вона ж в українській мові – право) – все одно себе реалізує. Як правило, вона вистрілює в дещо позазаконний спосіб і не одразу, але вистрілює. І влада, яка не розуміє, як по крапельках наповнюється чаша справедливості, щоб переважити чашу закону – приречена.

P.S. І ще одне. На обшуках знову було СБУ. У них вже давно забрали економічні злочини. Але з останніх 10 історій, які потрапляли мені на очі, в 6-ох із них ці хлопці брали участь. Уже не як слідчі, а як оперативники, тобто просто супровід. Але завжди в цих історіях було ясно, що "тему замутили" саме на вершках Служби безпеки, і бенефіціарами майбутніх хабарів є вони ж. А всілякі БЕБи чи поліція – найнята обслуга. Тобто зараз це виглядає так: якщо ти власник бізнесу і побачив, що БЕБ-ДБР-поліція взяли оперативниками замість своїх архарівців СБУшників – то ти знаєш, куди дзвонити.

От я й думаю, якщо в СБУ так багато зайвих оперативників, що вони їх віддають в найми іншим службам, то може вони застосують їх для більших важливих справ? Тим паче, що в них вже є автомати.

P.P.S. Після публікації посту передзвонила пресслужба СБУ і повідомила, що їхніх там нема. Цитата: "Співробітники СБУ не залучені до обшуків в приміщеннях ресторанного холдингу !Fest". Дай то Бог. Якщо виявиться, що власники Фесту помилились, шматок про СБУ знесу. Принаймні на цей раз.

Джерело

Про автора. Олексій Шалайський, журналіст

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