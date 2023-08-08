Граф Строганов володів так званим "відкритим столом" в Одесі. Прийти скуштувати цю страву могла зайти будь-яка пристойно вдягнена освічена людина. Звичайно, ця страва не була винайдена графом, а кимось із його кухарів, що вдало поєднав технологію французької кухні (обсмажування м'яса, його подавання із соусом) з деякими прийомами (соус подається не окремо, а як підлива — разом із м'ясом).

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Бефстроганов з яловичини

Інгредієнти:

500 г яловичини

200мл сметани

дві цибулини

дві столові ложки томатної пасти

одна столова ложка пшеничного борошна

одна столова ложка цукру

50 мл соняшникової олії

50 г вершкового масла

одна столова ложка чорного меленого перцю

сіль (за смаком)

100 г кропу.

Покрокове приготування бефстроганов з яловичини:

ріжемо на тонкі смужки яловичу вирізку

подрібнюємо цибулю тоненькими брусками

вливаємо олію на розпечену сковорідку

обсмажуємо м'ясо до золотистої скоринки

виймаємо яловичину

на цій же сковороді розтоплюємо вершкове масло

додаємо подрібнену цибулю

обсмажуємо цибулю до золотистого кольору

додаємо одну столову ложку борошна

ретельно перемішуємо

додаємо сметану

ще раз перемішуємо

вливаємо томатну пасту

заливаємо водою (200 мл)

перемішуємо соус

даємо покипіти три хвилини

додаємо на сковорідку м'ясо

солимо

перчимо

додаємо одну столову ложку цукру

тушкуємо блюдо ще п’ять хвилин на слабкому вогні

подавайте блюдо разом із картопляним пюре

прикрашаємо зеленню.

Фото: gettyimages

Бефстроганов зі свинини

Інгредієнти:

свинина - 1 кг

вершки - 200 мл

морква - 2 шт.

цибуля ріпчаста - 6 шт.

пшеничне борошно - 2 ст. л.

перець чорний мелений - 2 ст. л.

сіль (за смаком)

паприка - 1 ст. л.

соняшникова олія - 4 ст. л.

Покрокове приготування бефстроганов зі свинини:

промиваємо м'ясо

обсушуємо його паперовими рушниками

нарізаємо свинину тонкою соломкою

ставимо сковорідку на плиту

розігріваємо її

вливаємо в сковорідку олію

викладаємо та обсмажуємо свинину до золотистої скоринки

додаємо трохи борошна

чистимо та нарізаємо соломкою моркву

чистимо та нарізаємо півкільцями цибулю

розігріваємо нову сковорідку на плиті

вливаємо олію

висипаємо моркву з цибулею

обсмажуємо до золотистого кольору

солимо свинину

додаємо перець

додаємо паприку

висипаємо цибулю, моркву до м'яса

вливаємо на сковороду трохи води

перемішуємо м'ясо з цибулею і морквою

зменшуємо вогонь

тушкуємо страву десять хвилин.

Фото: gettyimages

Бефстроганов з телятини

Інгредієнти:

теляча вирізка – 500 г

печериці середнього розміру - 10-12 шт.

цибулини середнього розміру – 2 шт.

вершкове масло – 50 г

сметана (20%) – 200 г

борошно - 15 г

сіль (за смаком)

свіжомелений білий перець (за смаком).

Покроковий рецепт приготування бефстроганов з телятини:

вимиваємо вирізку телятини під холодною проточною водою

ретельно обсушуємо паперовими рушниками

залишаємо на десять хвилин

телячу вирізку нарізаємо поперек волокон шматочками завтовшки 1 см

відбиваємо їх з обох боків кулінарним молоточком на дошці

шматочки телячої вирізки нарізаємо тонкими смужками

очищаємо цибулю, нарізаємо її тонкими півкільцями

печериці протираємо вологою серветкою, чистимо, видаляємо ніжки, капелюшки нарізаємо платівками

у сковороді розтоплюємо вершкове масло і кладемо цибулю

помішуючи, смажимо на малому вогні до прозорості

додаємо м'ясо та борошно

перемішуємо та смажимо на сильному вогні три хвилини

перевертаємо та смажимо ще три хвилини

додаємо борошно

перемішуємо

смажимо ще дві хвилини

м'ясо з цибулею перекладаємо у каструлю

додаємо гриби

додаємо сметану

солимо й перчимо по смаку

доводимо до кипіння на великому вогні

м'ясо з грибами тушкуємо в сметані до пів години на помірному вогні

періодично перемішуємо

подаємо до столу з картопляним пюре чи смаженою картоплею.

Фото: gettyimages

Куряче бефстроганов

Інгредієнти:

куряча грудка - 1 кг

вершки - 5 ст. л.

рослинна олія - 3 ст. л.

цибуля ріпчаста - 3 шт.

базилік - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

сіль (за смаком)

перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Покрокове приготування бефстроганов з курятини:

миємо курячу грудку

обсушуємо паперовим рушником

очищаємо від сухожилків

нарізаємо м'ясо тонкою довгою соломкою

перекладаємо курку у глибоку тарілку

посипаємо спеціями та приправами

солимо

перемішуємо

відкладаємо для маринування

нарізаємо дрібно цибулини

розігріваємо сковороду

вливаємо олію

смажимо цибулю до золотистого кольору

додаємо до цибулі філе

перемішуємо курку з цибулею

зменшуємо вогонь

смажимо сім хвилин

посипаємо страву паприкою

солимо

зменшуємо вогонь

накриваємо кришкою

залишаємо на кілька хвилин

додаємо п'ять столових ложок вершків

змішуємо

залиште тушкуватися ще на 5 хвилин

подавайте бефстроганов до столу разом із пастою чи картопляним пюре

Смачного!