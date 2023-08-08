Як приготувати смачний бефстроганов
Бефстроганов, або м'ясо по-строгановськи - м'ясна страва із дрібно нарізаних шматочків яловичини, залитих гарячою сметанною підливою. Рідкісніші варіанти написання назви "беф-строганов", "беф а ля Строганов", "м'ясо по-строганівськи"
Граф Строганов володів так званим "відкритим столом" в Одесі. Прийти скуштувати цю страву могла зайти будь-яка пристойно вдягнена освічена людина. Звичайно, ця страва не була винайдена графом, а кимось із його кухарів, що вдало поєднав технологію французької кухні (обсмажування м'яса, його подавання із соусом) з деякими прийомами (соус подається не окремо, а як підлива — разом із м'ясом).
Фото: gettyimages
Бефстроганов з яловичини
Інгредієнти:
- 500 г яловичини
- 200мл сметани
- дві цибулини
- дві столові ложки томатної пасти
- одна столова ложка пшеничного борошна
- одна столова ложка цукру
- 50 мл соняшникової олії
- 50 г вершкового масла
- одна столова ложка чорного меленого перцю
- сіль (за смаком)
- 100 г кропу.
Покрокове приготування бефстроганов з яловичини:
- ріжемо на тонкі смужки яловичу вирізку
- подрібнюємо цибулю тоненькими брусками
- вливаємо олію на розпечену сковорідку
- обсмажуємо м'ясо до золотистої скоринки
- виймаємо яловичину
- на цій же сковороді розтоплюємо вершкове масло
- додаємо подрібнену цибулю
- обсмажуємо цибулю до золотистого кольору
- додаємо одну столову ложку борошна
- ретельно перемішуємо
- додаємо сметану
- ще раз перемішуємо
- вливаємо томатну пасту
- заливаємо водою (200 мл)
- перемішуємо соус
- даємо покипіти три хвилини
- додаємо на сковорідку м'ясо
- солимо
- перчимо
- додаємо одну столову ложку цукру
- тушкуємо блюдо ще п’ять хвилин на слабкому вогні
- подавайте блюдо разом із картопляним пюре
- прикрашаємо зеленню.
Фото: gettyimages
Бефстроганов зі свинини
Інгредієнти:
- свинина - 1 кг
- вершки - 200 мл
- морква - 2 шт.
- цибуля ріпчаста - 6 шт.
- пшеничне борошно - 2 ст. л.
- перець чорний мелений - 2 ст. л.
- сіль (за смаком)
- паприка - 1 ст. л.
- соняшникова олія - 4 ст. л.
Покрокове приготування бефстроганов зі свинини:
- промиваємо м'ясо
- обсушуємо його паперовими рушниками
- нарізаємо свинину тонкою соломкою
- ставимо сковорідку на плиту
- розігріваємо її
- вливаємо в сковорідку олію
- викладаємо та обсмажуємо свинину до золотистої скоринки
- додаємо трохи борошна
- чистимо та нарізаємо соломкою моркву
- чистимо та нарізаємо півкільцями цибулю
- розігріваємо нову сковорідку на плиті
- вливаємо олію
- висипаємо моркву з цибулею
- обсмажуємо до золотистого кольору
- солимо свинину
- додаємо перець
- додаємо паприку
- висипаємо цибулю, моркву до м'яса
- вливаємо на сковороду трохи води
- перемішуємо м'ясо з цибулею і морквою
- зменшуємо вогонь
- тушкуємо страву десять хвилин.
Фото: gettyimages
Бефстроганов з телятини
Інгредієнти:
- теляча вирізка – 500 г
- печериці середнього розміру - 10-12 шт.
- цибулини середнього розміру – 2 шт.
- вершкове масло – 50 г
- сметана (20%) – 200 г
- борошно - 15 г
- сіль (за смаком)
- свіжомелений білий перець (за смаком).
Покроковий рецепт приготування бефстроганов з телятини:
- вимиваємо вирізку телятини під холодною проточною водою
- ретельно обсушуємо паперовими рушниками
- залишаємо на десять хвилин
- телячу вирізку нарізаємо поперек волокон шматочками завтовшки 1 см
- відбиваємо їх з обох боків кулінарним молоточком на дошці
- шматочки телячої вирізки нарізаємо тонкими смужками
- очищаємо цибулю, нарізаємо її тонкими півкільцями
- печериці протираємо вологою серветкою, чистимо, видаляємо ніжки, капелюшки нарізаємо платівками
- у сковороді розтоплюємо вершкове масло і кладемо цибулю
- помішуючи, смажимо на малому вогні до прозорості
- додаємо м'ясо та борошно
- перемішуємо та смажимо на сильному вогні три хвилини
- перевертаємо та смажимо ще три хвилини
- додаємо борошно
- перемішуємо
- смажимо ще дві хвилини
- м'ясо з цибулею перекладаємо у каструлю
- додаємо гриби
- додаємо сметану
- солимо й перчимо по смаку
- доводимо до кипіння на великому вогні
- м'ясо з грибами тушкуємо в сметані до пів години на помірному вогні
- періодично перемішуємо
- подаємо до столу з картопляним пюре чи смаженою картоплею.
Фото: gettyimages
Куряче бефстроганов
Інгредієнти:
- куряча грудка - 1 кг
- вершки - 5 ст. л.
- рослинна олія - 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста - 3 шт.
- базилік - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений - 0,5 ч. л.
Покрокове приготування бефстроганов з курятини:
- миємо курячу грудку
- обсушуємо паперовим рушником
- очищаємо від сухожилків
- нарізаємо м'ясо тонкою довгою соломкою
- перекладаємо курку у глибоку тарілку
- посипаємо спеціями та приправами
- солимо
- перемішуємо
- відкладаємо для маринування
- нарізаємо дрібно цибулини
- розігріваємо сковороду
- вливаємо олію
- смажимо цибулю до золотистого кольору
- додаємо до цибулі філе
- перемішуємо курку з цибулею
- зменшуємо вогонь
- смажимо сім хвилин
- посипаємо страву паприкою
- солимо
- зменшуємо вогонь
- накриваємо кришкою
- залишаємо на кілька хвилин
- додаємо п'ять столових ложок вершків
- змішуємо
- залиште тушкуватися ще на 5 хвилин
- подавайте бефстроганов до столу разом із пастою чи картопляним пюре
Смачного!
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