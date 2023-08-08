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Як приготувати смачний бефстроганов

8 серпня, 2023 вiвторок
17:01
рецепти Бефстроганов

Бефстроганов, або м'ясо по-строгановськи - м'ясна страва із дрібно нарізаних шматочків яловичини, залитих гарячою сметанною підливою. Рідкісніші варіанти написання назви "беф-строганов", "беф а ля Строганов", "м'ясо по-строганівськи"

Граф Строганов володів так званим "відкритим столом" в Одесі. Прийти скуштувати цю страву могла зайти будь-яка пристойно вдягнена освічена людина. Звичайно, ця страва не була винайдена графом, а кимось із його кухарів, що вдало поєднав технологію французької кухні (обсмажування м'яса, його подавання із соусом) з деякими прийомами (соус подається не окремо, а як підлива — разом із м'ясом).

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Бефстроганов з яловичини

Інгредієнти:

  • 500 г яловичини
  • 200мл сметани
  • дві цибулини
  • дві столові ложки томатної пасти
  • одна столова ложка пшеничного борошна
  • одна столова ложка цукру
  • 50 мл соняшникової олії
  • 50 г вершкового масла
  • одна столова ложка чорного меленого перцю
  • сіль (за смаком)
  • 100 г кропу.

Покрокове приготування бефстроганов з яловичини:

  • ріжемо на тонкі смужки яловичу вирізку
  • подрібнюємо цибулю тоненькими брусками
  • вливаємо олію на розпечену сковорідку
  • обсмажуємо м'ясо до золотистої скоринки
  • виймаємо яловичину
  • на цій же сковороді розтоплюємо вершкове масло
  • додаємо подрібнену цибулю
  • обсмажуємо цибулю до золотистого кольору
  • додаємо одну столову ложку борошна
  • ретельно перемішуємо
  • додаємо сметану
  • ще раз перемішуємо
  • вливаємо томатну пасту
  • заливаємо водою (200 мл)
  • перемішуємо соус
  • даємо покипіти три хвилини
  • додаємо на сковорідку м'ясо
  • солимо
  • перчимо
  • додаємо одну столову ложку цукру
  • тушкуємо блюдо ще п’ять хвилин на слабкому вогні
  • подавайте блюдо разом із картопляним пюре
  • прикрашаємо зеленню.

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Бефстроганов зі свинини

Інгредієнти:

  • свинина - 1 кг
  • вершки - 200 мл
  • морква - 2 шт.
  • цибуля ріпчаста - 6 шт.
  • пшеничне борошно - 2 ст. л.
  • перець чорний мелений - 2 ст. л.
  • сіль (за смаком)
  • паприка - 1 ст. л.
  • соняшникова олія - 4 ст. л.

Покрокове приготування бефстроганов зі свинини:

  • промиваємо м'ясо
  • обсушуємо його паперовими рушниками
  • нарізаємо свинину тонкою соломкою
  • ставимо сковорідку на плиту
  • розігріваємо її
  • вливаємо в сковорідку олію
  • викладаємо та обсмажуємо свинину до золотистої скоринки
  • додаємо трохи борошна
  • чистимо та нарізаємо соломкою моркву
  • чистимо та нарізаємо півкільцями цибулю
  • розігріваємо нову сковорідку на плиті
  • вливаємо олію
  • висипаємо моркву з цибулею
  • обсмажуємо до золотистого кольору
  • солимо свинину
  • додаємо перець
  • додаємо паприку
  • висипаємо цибулю, моркву до м'яса
  • вливаємо на сковороду трохи води
  • перемішуємо м'ясо з цибулею і морквою
  • зменшуємо вогонь
  • тушкуємо страву десять хвилин.

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Бефстроганов з телятини

Інгредієнти:

  • теляча вирізка – 500 г
  • печериці середнього розміру - 10-12 шт.
  • цибулини середнього розміру – 2 шт.
  • вершкове масло – 50 г
  • сметана (20%) – 200 г
  • борошно - 15 г
  • сіль (за смаком)
  • свіжомелений білий перець (за смаком).

Покроковий рецепт приготування бефстроганов з телятини:

  • вимиваємо вирізку телятини під холодною проточною водою
  • ретельно обсушуємо паперовими рушниками
  • залишаємо на десять хвилин
  • телячу вирізку нарізаємо поперек волокон шматочками завтовшки 1 см
  • відбиваємо їх з обох боків кулінарним молоточком на дошці
  • шматочки телячої вирізки нарізаємо тонкими смужками
  • очищаємо цибулю, нарізаємо її тонкими півкільцями
  • печериці протираємо вологою серветкою, чистимо, видаляємо ніжки, капелюшки нарізаємо платівками
  • у сковороді розтоплюємо вершкове масло і кладемо цибулю
  • помішуючи, смажимо на малому вогні до прозорості
  • додаємо м'ясо та борошно
  • перемішуємо та смажимо на сильному вогні три хвилини
  • перевертаємо та смажимо ще три хвилини
  • додаємо борошно
  • перемішуємо
  • смажимо ще дві хвилини
  • м'ясо з цибулею перекладаємо у каструлю
  • додаємо гриби
  • додаємо сметану
  • солимо й перчимо по смаку
  • доводимо до кипіння на великому вогні
  • м'ясо з грибами тушкуємо в сметані до пів години на помірному вогні
  • періодично перемішуємо
  • подаємо до столу з картопляним пюре чи смаженою картоплею.

Бефстроганов

Фото: gettyimages

Куряче бефстроганов

Інгредієнти:

  • куряча грудка - 1 кг
  • вершки - 5 ст. л.
  • рослинна олія - 3 ст. л.
  • цибуля ріпчаста - 3 шт.
  • базилік - 1 ч. л.
  • паприка - 1 ч. л.
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Покрокове приготування бефстроганов з курятини:

  • миємо курячу грудку
  • обсушуємо паперовим рушником
  • очищаємо від сухожилків
  • нарізаємо м'ясо тонкою довгою соломкою
  • перекладаємо курку у глибоку тарілку
  • посипаємо спеціями та приправами
  • солимо
  • перемішуємо
  • відкладаємо для маринування
  • нарізаємо дрібно цибулини
  • розігріваємо сковороду
  • вливаємо олію
  • смажимо цибулю до золотистого кольору
  • додаємо до цибулі філе
  • перемішуємо курку з цибулею
  • зменшуємо вогонь
  • смажимо сім хвилин
  • посипаємо страву паприкою
  • солимо
  • зменшуємо вогонь
  • накриваємо кришкою
  • залишаємо на кілька хвилин
  • додаємо п'ять столових ложок вершків
  • змішуємо
  • залиште тушкуватися ще на 5 хвилин
  • подавайте бефстроганов до столу разом із пастою чи картопляним пюре

Смачного!


 
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