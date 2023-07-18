Бельгія, Люксембург і Нідерланди передадуть Україні БТР M113
Бельгія, Люксембург і Нідерланди впродовж кількох місяців передадуть Україні гусеничні бронетранспортери M113
Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох країн.
"Ми знову підтверджуємо нашу незмінну рішучість підтримувати Україну у відповідь на тривалу неприйнятну російську агресію", - наголошують міністри.
Країни Бенілюксу виділять M113 із промислових запасів та забезпечать ремонт техніки. Бронетранспортери обладнають системами озброєння з дистанційним керуванням та установками для кулеметів калібру 7,62 або 12,7 мм. Окрім того, Україна отримає "пакет запчастин".
У заяві зазначають, що техніка надійде Україні протягом найближчих місяців.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, відбувається 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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