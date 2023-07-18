Бельгія, Люксембург і Нідерланди передадуть Україні БТР M113

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох країн.

"Ми знову підтверджуємо нашу незмінну рішучість підтримувати Україну у відповідь на тривалу неприйнятну російську агресію", - наголошують міністри.

Країни Бенілюксу виділять M113 із промислових запасів та забезпечать ремонт техніки. Бронетранспортери обладнають системами озброєння з дистанційним керуванням та установками для кулеметів калібру 7,62 або 12,7 мм. Окрім того, Україна отримає "пакет запчастин".

У заяві зазначають, що техніка надійде Україні протягом найближчих місяців.