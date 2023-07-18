Засідання відкрив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Остін зазначив, що український народ "виявив глибоку стійкість перед обличчям великої жорстокості. І сили України продовжують мужньо боротися, захищаючи своїх співгромадян і свою країну".

"Контрнаступ України є ключовим моментом цієї трагічної війни. Збройні Сили України виступили з ініціативою відновлення контролю над своєю суверенною територією. Але агресія Росії проти України породила дуже нестабільну ситуацію. Війна Путіна продовжує збирати жахливі та криваві жертви. Як я вже сказав, боротьба України за свободу – це марафон, а не спринт. Ми забезпечили Україну критично важливими можливостями, як протиповітряна оборона та боєприпаси, і не маємо наміру відмовлятися від підтримки", – сказав він перед початком засідання.

Міністр оборони США наголосив, що Контактна група продовжуватиме стояти на боці захисників України та забезпечувати Україну "тим, що їй потрібно та коли вона цього потребує".

"Ми продовжуватимемо забезпечувати навчання, оснащення та підтримку Збройних Сил України, щоб допомогти створити боєздатну та професійну українську армію, яка зможе захистити себе зараз і стримати агресію в майбутньому", - додав Остін.

Напередодні Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Головними темами засідання Контактної групи з питань оборони України 18 липня є протиповітряна оборона та постачання боєприпасів.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Зустрічі отримали назву за місцем проведення першої - на базі повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Надалі зустрічі відбувалися в різних форматах і в різних місцях.