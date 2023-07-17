Про це повідомляє Пентагон.

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети засідання "Рамштайну-14", яке відбудеться 18 липня у віртуальному форматі.

Зазначається, що його учасники зосередяться на найближчих потребах України в протиповітряній обороні та боєприпасах, а також на підтримці та забезпеченні в довгостроковій перспективі.

За словами Резнікова, серед іншого він подякував Остіну за постачання касетних боєприпасів.

"Обговорили плани завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн", ситуацію на полі бою та потреби української армії щодо озброєння та техніки. Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів. Ми будемо використовувати їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", - написав Резніков у twitter.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 13 засідань. На останньому з них 15 червня було досягнуто домовленості про "коаліцію винищувачів".