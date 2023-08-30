Бельгія тимчасово не надаватиме притулку самотнім чоловікам-біженцям

Про це інформує InfoMigrants.

Країна заявила, що не буде надавати житло тисячам чоловіків, які тікають від переслідувань у своїх країнах, якщо вони не мають родину. Влада пояснила це тим, що перевагу повинні мати сім’ї, жінки й діти.

Повідомляється, що Бельгію критикували за неспроможність забезпечити достатнє житло для біженців. У середу державна секретарка з питань притулку Ніколь де Мур заявила, що очікує підвищення тиску на житло в наступні місяці: "Я хочу повністю уникнути того, щоб діти опинялися на вулицях взимку".

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Організації з надання допомоги засудили цей крок як порушення міжнародних зобов’язань.

"Ми думали, що бачили все, але ні. Бельгійський уряд не просто сів на права людини, він ховає їх, призупиняючи приймання заявок від чоловіків – одиноких шукачів притулку", – сказав директор Amnesty International у Бельгії Філіп Хенсманс.

Де Мур сказав, що приплив шукачів притулку за останні два роки в країні з населенням 11,5 мільйона людей заповнив центри притулків майже до 33 500 місць. Також Бельгія надає допомогу близько 62 тисячам українських біженців.