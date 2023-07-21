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Бельгія утилізує прострочені Covid-вакцини та медзасоби на €131 млн

21 липня, 2023 п'ятниця
18:33
Світ Вакцинація

Бельгія утилізує невикористані вакцини проти Covid-19 та медичні засоби вартістю 131 мільйон євро, оскільки у них сплив термін придатності. На їх знищення доведеться витратити 310 тисяч євро

Про це інформує The Brussels Times

Зазначається, що під час поширення Covid-19 уряд Бельгії закупив велику кількість медичних засобів та вакцин, аби забезпечити країну достатніми запасами на випадок нових хвиль захворювання. Утім, наразі термін придатності частини вакцин, тестів та реагентів сплив, а маски для обличчя FFP2 не відповідають стандартам. 

"У часи безпрецедентної кризи у сфері охорони здоров'я з великою невизначеністю уряд повинен зробити все можливе, щоб захистити своє населення. Саме тому під час першої хвилі пандемії Covid, в умовах дефіциту, попередній уряд масово закуповував медичні засоби, такі як маски для обличчя, щоб витримати кілька хвиль Covid, які йшли одна за одною. Тепер ми повинні знищити надлишки цих засобів, оскільки термін їх придатності закінчився", - сказав федеральний міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке. 

Для того щоб утилізувати прострочені медзасоби, Бельгії доведеться витратити 310 тисяч євро.

Міністр зазначив, що з подібною ситуацією доведеться стикнутись майже всім країнам ЄС, проте у Бельгії кількість вакцин, які підлягають знищенню є відносно невисокою завдяки високому рівню вакцинації населення. Загалом потрібно буде утилізувати близько 3,5 мільйона доз вакцин проти Covid-19. 

  • 5 травня Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
  • 21 червня МОЗ закликало українців щепитися від COVID-19, аби уникнути спалаху захворювання восени.
  • 1 липня в Україні скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Суспільство
Здоров'я
Медицина
Бельгія
Коронавірус
COVID-19
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