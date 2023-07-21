Бельгія утилізує прострочені Covid-вакцини та медзасоби на €131 млн
Бельгія утилізує невикористані вакцини проти Covid-19 та медичні засоби вартістю 131 мільйон євро, оскільки у них сплив термін придатності. На їх знищення доведеться витратити 310 тисяч євро
Про це інформує The Brussels Times.
Зазначається, що під час поширення Covid-19 уряд Бельгії закупив велику кількість медичних засобів та вакцин, аби забезпечити країну достатніми запасами на випадок нових хвиль захворювання. Утім, наразі термін придатності частини вакцин, тестів та реагентів сплив, а маски для обличчя FFP2 не відповідають стандартам.
"У часи безпрецедентної кризи у сфері охорони здоров'я з великою невизначеністю уряд повинен зробити все можливе, щоб захистити своє населення. Саме тому під час першої хвилі пандемії Covid, в умовах дефіциту, попередній уряд масово закуповував медичні засоби, такі як маски для обличчя, щоб витримати кілька хвиль Covid, які йшли одна за одною. Тепер ми повинні знищити надлишки цих засобів, оскільки термін їх придатності закінчився", - сказав федеральний міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке.
Для того щоб утилізувати прострочені медзасоби, Бельгії доведеться витратити 310 тисяч євро.
Міністр зазначив, що з подібною ситуацією доведеться стикнутись майже всім країнам ЄС, проте у Бельгії кількість вакцин, які підлягають знищенню є відносно невисокою завдяки високому рівню вакцинації населення. Загалом потрібно буде утилізувати близько 3,5 мільйона доз вакцин проти Covid-19.
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