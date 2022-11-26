Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

Про це повідомляє LeSoir з посиланням на заяву глава Міноборони Бельгії Людовін Дедондер.

"Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини", - зазначила вона.

Також Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту". Ці лабораторії також можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Разом з тим, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні ( EUMAM Ukraine).

10 листопада Бельгія передала Україні грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на спеціальний рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд

26 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії Александром Де Кроо, який прибув з візитом до Києва.

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