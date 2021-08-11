Бельгійський клуб погнав футболіста збірної України в Угорщину
Український півзахисник Євген Макаренко став гравцем угорського "Фехервара"
Про це повідомляє офіційний сайт "Фехервара".
Півзахисник "Андерлехта" Євген Макаренко підписав контракт з угорським "Фехервара". Сума трансферу склала 200 тис. євро. Українець проведе в новому клубі 2 роки, саме на такий термін розрахована його угода.
"Хотів би подякувати керівництву за можливість проявити себе і за те, що на мене розраховують в такому амбітному клубі. Я добре обізнаний про чемпіонат Угорщини завдяки тутешнім українським футболістами - Івану Петряк, Ігорю Харатін і Олександру Зубкову. Цікавий, але непростий турнір. Уже почав звикати до нового середовища, але остаточно з країною і чемпіонатом я познайомлюсь після того, як почну грати за клуб і поживу якийсь час в Угорщині", - сказав Макаренко.
Починаючи зі січня 2020 по червень 2021 року півзахисник виступав на правах оренди за "Кортрейк". У минулому сезоні Євген Макаренко зіграв 28 матчів і забив 3 голи.
На рахунку Макаренка 14 матчів за збірну України з футболу. Він виступав на Євро-2020. Також відомий вболівальникам грою за "Динамо" та "Говерлу".
"Фехервар" закінчив минулий сезон на третьому місці чемпіонату Угорщини з футболу.
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